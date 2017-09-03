Рамзан Кадыров о геноциде мусульман в Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на события в Мьянме, где местные власти притесняют мусульман-рохинджа, передает РИА Новости.

"Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства…", — сказал он, добавив, что ООН лишь ограничивается заявлениями о своей "озабоченности".

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев объявил, что в понедельник на центральной площади Грозного пройдет многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа.

Рохинджа — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Мьянму в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.