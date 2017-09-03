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Вашингтон и Токио усилят давление на Пхеньян

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились оказать "невиданное до сих пор давление на Северную Корею". Об этом в воскресенье заявил журналистам сам глава японского правительства, передает ТАСС.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам вторых за воскресенье телефонных переговоров между лидерами Японии и США. "Мы договорились оказать невиданное до сих пор давление на Северную Корею", - подчеркнул Абэ.

Ранее в КНДР объявили об успешном испытании водородного заряда, в связи с этим Япония уже выступила за срочный созыв Совета Безопасности ООН, а Южная Корея и США не исключили возможности военного ответа на действия КНДР.

Также осудили действия Пхеньяна Россия и Китай.

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