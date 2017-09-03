До исторического старта «Карабаха» в групповом турнире Лиги чемпионов осталось девять дней. 12 сентября чемпион Азербайджана сыграет в Лондоне против «Челси». Сейчас большинство футболистов «Карабаха» находятся в стане национальных команд, а главный тренер Гурбан Гурбанов размышляет над тем, как подвести своих подопечных к важнейшим играм в Лиге чемпионов в оптимальном состоянии.

«Думаю, что мы пока даже не чувствуем, что такое Лига чемпионов, - заявил Гурбан Гурбанов в беседе с haqqin.az. - Поймем это только после полного участия в групповом турнире. Но вижу, что все футболисты горят желанием, все волнуются. У всех игроков была мечта выступать в этом соревновании».

Комментируя тяжелый жребий, который отправил «Карабах» в одну группу с «Челси», «Атлетико» и «Ромой», главный тренер заявил:

«Понятно, что мы попали в сложную группу. Уже во время жеребьевки мы почувствовали уровень Лиги чемпионов. Мы понимаем, против каких команд нам предстоит сыграть. Мне будет несложно мотивировать игроков, так как они сами давно об этом мечтали. Мне остается только правильно спланировать программу нашей подготовки, чтобы к играм футболисты подошли в нужной форме».

Говоря о собственных ощущениях, Гурбан Гурбанов отметил, что избежать волнения перед играми в Лиге чемпионов не удастся.

«У меня такие же чувства, как и у игроков. Естественно, буду волноваться, буду осторожен. Считаю, что я, как тренер, и все футболисты накопим большой опыт в Лиге чемпионов. Это будет очень полезный турнир для нашей будущей работы».

Наставник уверен, что футболисты «Карабаха» будут готовы к Лиге чемпионов с психологической точки зрения.

«Мы три года подряд выступали на групповом этапе Лиги Европы и набрали ценный опыт. Мы не играли только против испанских команд. В группе мы встречались с английским «Тоттенхэмом», итальянскими «Интером» и «Фиорентиной». То есть, мы знаем футбольный менталитет этих стран. Не секрет, что наши соперники очень сильны.

С приходом Конте в «Челси» в клубе все поменялось. Большим достижением является то, что он уже в первый свой год стал чемпионом Англии. «Рома» играет в зрелищный футбол. Нет необходимости лишний раз говорить и об «Атлетико». У этой команды агрессивный в хорошем смысле слова тренер. Игроки также не отстают от своего тренера в этом смысле.

С психологической точки зрения нам не будет сложно подготовить команду против этих клубов. Если реально смотреть на вещи, то все три команды гораздо сильнее нас. Но в любом случае мы, выйдя на поле, будем биться до конца».