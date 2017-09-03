Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки назвал стартовый состав национальной команды на завтрашнюю домашнюю игру с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
С первых минут на поле выйдут Салахат Агаев, Магомед Мирзабеков, Рашад Садыхов, Тарлан Гулиев, Темкин Халилзаде, Рахид Амиргулиев, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов, Рамиль Шейдаев, Араз Абдуллаев.
Всего по сравнению со стартовым составом на матч с Норвегией произведено семь замен. Напомним, что Просинечки вынужден был провести три вынужденные замены в связи с дисквалификацией Максима Медведева, Бадави Гусейнова и Дмитрия Назарова.