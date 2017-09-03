Роберт Просинечки: «Если бы у меня пропала мотивация, я бы не работал в Азербайджане»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от завтрашней домашней игры с Сан-Марино в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Матч пройдет на «Баксель Арене» и начнется в 20:00.

«Завтра наша цель, конечно же, заключается в том, чтобы заработать 3 очка, - говорит Роберт Просинечки. - Времени особо не было для анализа. Но понятно, что хотим победить.

В игре с Норвегией я бы не сказал, что команда не особо хотела играть. Просто соперник был сильнее. Да, мы не показали ту игру, которую показывали в последних матчах. Сыграли слабее, было много ошибок. Если у нас два-три футболиста не играют так как надо, то вся команда играет в целом хуже. Мотивация на завтрашнюю игру большая. Если выиграем, то впервые в истории сборная Азербайджана наберет 10 очков. Это будет лучший результат сборной Азербайджана за все время выступлений в отборочных турнирах.

Вы говорите так, будто мы всегда попадаем в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. Да, мы можем играть лучше. Но думаю, вы согласитесь, что в игре есть прогресс – мы играем более зрелищно. Никто не верил, что мы можем занять 2-е место в группе, а шанс был. Правда, нам это не удалось. Но шаг вперед сделан, и развитие продолжается.

Я бы не сказал, что есть большое давление на игроков в связи с завтрашней игрой. Сан-Марино на последнем месте, у них нет очков, они играют от обороны. Понятно, что определенное давление есть, так как 3 очка должны остаться в Баку. Но не думаю, что оно большое. Наша цель – забить быстрый гол и победить.

Не пропала ли у меня мотивация работать в сборной Азербайджана? Я не знаю, почему вы решили, что у меня нет мотивации. Мотивация высока. Футбол приносит мне удовольствие. Да, в матче с Норвегией мы допустили ошибки. Но нельзя говорить, что это связано с мотивацией. С моей мотивацией все нормально. Если бы я не хотел, то не работал бы со сборной Азербайджана.

Я ко всем соперникам отношусь с уважением. Но завтра мы сделаем упор на атаку, чтобы создавались моменты и забивались голы. Мы должны играть в свой футбол. В стартовом составе будут изменения на семи позициях по сравнению с игрой с Норвегией».

О предстоящей игре говорили также футболисты Тарлан Гулиев и Рамиль Шейдаев.

«Смотрел игру между Сан-Марино и Северной Ирландией, - говорит Гулиев. - 70 минут наши соперники не пропускали. Будет нелегкая игра. Постараемся победить. Иного пути нет».

«Завтра предстоит нелегкая игра, - считает Рамиль Шейдаев. - Соперник будет сидеть полностью в обороне. Но мы должны выиграть, это 100 процентов. Это даже не обсуждается. И надо забить как можно больше голов.

Уверен, что сборная должна победить. Конечно, я всегда хочу забивать. Надеюсь, завтра у меня получится, и я открою счет голам за сборную».