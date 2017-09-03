Подписаться на уведомления
 

Неизвестные подожгли машину известной журналистки Юлии Латыниной

 

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина рассказала о том, что ее машину подожгли неизвестные. Об этом сообщается на сайте радиостанции в воскресенье, 3 сентября.

«Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом», — отметила Латынина.

Инцидент произошел 3 сентября примерно в 7:30 утра. Возгорание первыми заметили родители журналистки. Ее отец проснулся от резкого хлопка, после чего вышел на улицу и увидел горящую машину. Пожарные приехали примерно через 10 минут, когда автомобиль почти полностью выгорел.

Юлия Латынина полагает, что поджог совершили люди, напавшие на ее дом в июле. Однако прибывший на место следователь рассказал ей, что возгорание могло быть вызвано неисправностью электропроводки.

«Машина стояла с открытыми окнами, она проветривалась, из нее так и не выветрился запах. И в принципе, теоретически, подойти к открытой машине и бросить что-нибудь внутрь было очень легко», — добавила журналистка.

21 июля Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти России расследовать нападение на дом Юлии Латыниной в Переделкино, которое было совершено в ночь на среду, 19 июля. От действий неизвестных пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Неизвестный облил дом, машину и людей какой-то дурно пахнущей жидкостью, которая, как заявили потом в полиции, опасности для здоровья не представляла.

234 просмотров


Старости
Полупустые прилавки в России
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Наша погода
Сегодня 27° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

В Италии подростки изнасиловали польскую туристку
Неизвестные подожгли машину известной журналистки Юлии Латыниной
В Баку утонула 27-летняя женщина
Роберт Просинечки: «Если бы у меня пропала мотивация, я бы не работал в Азербайджане»
Просинечки объявил состав на игру с Сан-Марино Семь новых игроков
Путин не будет звонить Ким Чен Ыну
Трамп допустил удар по Северной Корее
Гурбан Гурбанов о Лиге чемпионов: «Буду волноваться и буду осторожен» Эксклюзив
Вашингтон и Токио усилят давление на Пхеньян
Рамзан Кадыров о геноциде мусульман в Мьянме
В Барселоне эвакуируют торговый центр
Азербайджанца не пустили в Украину из-за посещения Крыма
Площадь лесных пожаров в Габале увеличилась
США требуют от Москвы продать дипломатическую собственность заявление МИД
Ильхам Алиев: «Теперь люди из Баку уезжают в села»
Деньги в банке Хафиза Мамедова воровали мешками необыкновенная история
Японская принцесса выходит замуж за простолюдина
В Северной Осетии дети случайно выстрелили в себя из гранатомета
Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР
В Британии автомобиль протаранил жилой дом
Все дело в цене квартиры в Баку комментарий эксперта
«США открыли биолабораторию в Армении, на очереди Азербайджан» российские источники
Bentley протаранил автомобиль президента Сербии
Маленький принц обещает хаос всему Востоку воскресное чтиво
Ильхам Алиев об увеличении валютных резервов Азербайджана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться