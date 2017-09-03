В Италии подростки изнасиловали польскую туристку

Итальянские правоохранители задержали всех членов банды, напавшей в конце августа на семейную пару из Польши на пляже в курортном городе Римини, пишет la Repubblica.

Группа из четырех человек 26 августа, предположительно, избила мужчину до потери сознания и подвергла сексуальному насилию его жену. Как отмечает газета позднее той ночью преступники напали и надругались над проституткой-транссексуалом из Перу.

Накануне с повинной к карабинерам явились двое несовершеннолетних марокканского происхождения. Братья уже приобрели печальную известность в окрестностях Римини как мелкие воры и наркоторговцы.

Правоохранителям они заявили, что увидели себя на записях видеонаблюдения с мест преступления и поняли, что им не скрыться. Спустя час был арестован третий предполагаемый участник банды, 17-летний конголезский юноша.

Поиски лидера банды, считавшегося наиболее опасным из всей четверки, продолжались до воскресного утра. Двадцатилетний молодой человек, также конголезец по происхождению, был задержан на вокзале Римини при попытке скрыться на поезде.

Действия итальянских стражей порядка оценили их польские коллеги, благодарность которых разместила в своем микроблоге в Twitter государственная полиция Италии. Кроме того, глава итальянского МВД Марко Миннити направил поздравление с успешной операцией начальнику полиции страны Франко Габриэлли.