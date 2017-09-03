Совбез ООН проведет экстренное заседание

Совет безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в КНДР. Сообщение опубликовано на сайте представительства США в организации.

Совещание пройдет в понедельник, 4 сентября. Встречу инициировали представители США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

￼3 сентября в КНДР заявили об успешном испытании водородной боеголовки. Ряд стран, в том числе Китай, Россия, Франция и Великобритания решительно осудили это испытание.

Также ранее сообщалось, что с осуждением новых испытаний оружия КНДР выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.