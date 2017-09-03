Перед началом нынешних гонок «Формулы-1» в Баку пилот «Хааса» Ромен Грожан, говоря об ожиданиях от Гран-при Азербайджана, сказал: «Мы вынесли уроки из прошлой гонки здесь. Посмотрим, какие применялись настройки, что мы делали и в чём можно стать лучше. Надеемся, что в этом году здесь будет решена проблема полиэтиленовых пакетов, которые летали вокруг, они нам стоили очков в прошлый раз, когда один из них попал в радиатор».

Чрезвычайная замусоренность окружающей среды использованными полиэтиленовыми изделиями, особенно пакетами, стала сегодня одной из основных экологических проблем мира. По разным причинам в Азербайджане эта ситуация более чем где-либо, серьезна.

Как и во всем мире, в нашей стране полиэтиленовые пакеты используются очень широко. Этот упаковочный материал действительно очень удобный, а его производство обходится во много раз дешевле, чем бумажного. И все забывают, что полиэтилен опасен и для здоровья людей, и для окружающей среды.

Тем не менее его производство из года в год увеличивается. Согласно статистике, каждый житель планеты в среднем использует не менее 70 полиэтиленовых пакетов в год. Между тем ученые утверждают, что даже после 400 лет нахождения в земле полиэтилен не сгнивает, нанося экологии огромный ущерб. А то, что маркеты бесплатно и безлимитно раздают пакеты, никто не старается пускать их в дело экономно, а потому их употребление только растет.

Несколько лет назад общественное объединение IDEA (глава организации – дочь президента И.Алиева Лейла Алиева) провело акцию против использования полиэтиленовых пакетов. Активисты объединения предложили применять тару из биоматериалов, которые после употребления быстро разлагаются в земле и смешиваются с почвой. Такие пакеты активисты объединения некоторое время раздавали в крупных супермаркетах и торговых центрах Баку. Однако инициатива энтузиастов IDEA не получила развития.

Экологи давно бьют тревогу в связи с ужасающим загрязнением окружающей среды полиэтиленовыми отходами.

«Полимеры, которые входят а состав полиэтиленовых пакетов, не расщепляются очень долго, а когда горят – то насыщают почву канцерогенными материалами, а дым от их сжигания загрязняет воздух. Продукты горения полимеров особо опасны для организма человека. Сейчас для утилизации этих пакетов используют метод разрезания их на части, но, я считаю, что и это не выход», - убежден эколог Тельман Зейналов.

Заведующий отделением Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов полностью соглашается с экологом, объясняя, что химические соединения, применяемые при изготовлении полиэтиленовых пакетов, могут вызывать серьезные заболевания.

Помимо онкологических заболеваний, эти химические соединения могут вызвать и другие болезни. Врач предупреждает, что химический состав полиэтиленовых пакетов может оказать влияние на гормональный фон человека, стать катализатором заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и даже провоцирует диабет.

Глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов считает, что без запрета на их использование, проблема полиэтиленовых пакетов никогда не будет решена. По его словам, то, что в магазинах и торговых центрах эти пакеты выдаются бесплатно, еще более усугубляет ситуацию.

«Во всем СНГ полиэтиленовые пакеты, в отличие от Азербайджана, продаются за деньги. Причем пакеты обычно намного тоньше и прозрачнее наших. Я все время призываю, чтобы в наших магазинах не использовались прочные, утолщенные пакеты, а остальные – продавались. Окружающая среда в нашей стране интенсивно загрязняется. Это ненормально, что мы равнодушны к загрязнению природы», - сказал Эюб Гусейнов.

Необходимо вернуться к использованию бумажных пакетов, которые когда-то были очень популярны в магазинах и на рынках Баку, а также к несправедливо забытым авоськам, уверен руководитель Союза потребителей. Альтернативой полиэтиленовых пакетов, по его словам, могут стать и плетеные корзины.

«Если на рынок попадут пакеты из биоматериалов и будет проведена соответствующая просветительская работа, то население рано или поздно откажется от использования полиэтиленовых пакетов», - считает эксперт.

Отметим, что многие страны уже отказались от полиэтиленовых пакетов. Так, на днях в Кении вступил в силу самый жесткий в мире закон, ограничивающий использование неразлагающихся пластиковых пакетов. Запрет распространяется на их использование, изготовление и импорт. Нарушителям — физическим лицам и производителям — грозит штраф до 38 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до четырех лет.

Турция также недавно объявила, что с января 2018 года в стране будет введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов.

В 2011 году полиэтиленовые пакты попали под запрет в Италии. С 2016 года французские магазины отказались от использования пластиковых упаковок, а Евросоюз принял решение, согласно которому, в 2017 году производство полиэтиленовых пактов будет сокращено наполовину, а в 2019 году – на 80%.