Верховный суд страны рассмотрел иск кандидата от оппозиции Раила Одинга и постановил, что избирательная комиссия Кении допустила целый ряд серьезных нарушений, что противоречит требованиям конституции к выборному процессе. А посему результаты президентских выборов, прошедших 8 августа, объявлены недействительными, и новые должны пройти через 60 дней.

Это не очень хорошая новость для действующего президента Ухуру Кеньята, который по официальным данным победил с результатом 54%, опередив соперника на 9%. Всего в выборах принимало участие восемь кандидатов, но именно Кеньята и Одинга составляли главную пару конкурентов.

За каждым из них большая группа преданных сторонников, чье противостояние длится уже полвека. Когда-то их отцы, Йомо Кеньята и Ярамоги Одинга, были союзниками в борьбе против британского колониального владычества, но потом их пути разошлись. Кеньята представляет самое крупную этническую группу в Кении - кикую, а Одинга из народности луо, сосредоточенную в районах у тихоокеанского побережья. Кикую не подпускают луо к государственному управлению, что не может не вызывать серьезного общественного напряжения. Одинга уже в четвертый раз участвует в президентских выборах, три последних раза он проиграл. Причем в 2007 году проигрыш оппозиции вызвал массовые столкновения, в результате которых число погибших превысило тысячу человек.

В 2013 году Одинга оспорил результаты выборов в суде и проиграл. Тем удивительней, что в этот раз у него получилось. Дело в том, что на выборах присутствовала большая группа международных наблюдателей, в том числе представители ЕС и США, и они призывали оппозицию принять официальные результаты.

Наблюдатели не зафиксировали, по их словам, централизованных манипуляций, а независимый подсчет голосов дал результат, совпадающий с оглашенным электоральной комиссией. И вот теперь неожиданно Верховный Суд заявляет, что нарушения таки были и обещает в течение 21 дня опубликовать список этих нарушений. Важным обстоятельством для суда, возможно, стало убийство за несколько дней до голосования чиновника, который осуществлял надзор за электронной системой выборов. Перед смертью его жестоко пытали. Кроме того, представители оппозиции ссылаются на якобы утечки из электоральной комиссии, согласно которым Одинга победил с разрывом в 300 тысяч голосов. Удивительно и то, что президент Кеньята хоть и выразил несогласие с решением суда, призвал его всячески уважать и провести повторное голосование, ибо главное – «мир, мир и еще раз мир».

В этот раз не повторилась трагедия 2007 года, но около тридцати человек погибло во время протестов, причем в первую очередь из-за очень жестких действий полиции. В любом случае ситуация с отменой результатов выборов уникальна, тем более при таком разрыве, да еще в пользу действующего президента. Совсем не факт, что Одинга сумеет переломить итоги нового голосования в свою пользу, но прецедент, когда решение конфликта выносится в зал суда, весьма важен для дальнейшего становления государственных институтов этой африканской страны и ее соседей.

Хотя очевидно, что противоречия, в основе которых лежит неравноправие двух базовых народностей страны, надо решать на каком-то другом уровне, возможно, меняя что-то в Конституции страны. Луо должны реально ощущать, что они не граждане второго сорта в стране кикую.