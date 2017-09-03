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Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза обновлено

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза, передает ТАСС.

"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.

По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер".

В то же время канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Турцией на фоне разногласий.

"Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала она. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.

*  *  * 23:17

Переговоры с Турцией о вступлении в Европейский союз следует прекратить, считает глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, передает ТАСС.

Об этом он заявил в воскресенье на дебатах с канцлером ФРГ и председателем Христианско-демократического союза Ангелой Меркель.

"Будучи канцлером, я бы отменил переговоры с Турцией о вступлении в Еврососюз", - сказал он.

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