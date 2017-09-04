Армянские военнослужащие не приехали на многонациональные учения Agile Spirit ("Проворный дух") 2017, стартовавших накануне в воскресенье на полигоне Орполо. Об этом в беседе с Sputnik Армения заявила руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Минобороны Грузии Нино Толордава.

"Армянские военнослужащие не приехали на официальное открытие многонациональных учений Agile Spirit 2017. От руководства министерства обороны Армении никаких разъяснений пока мы не получали", — сказала Толордава.

Отсутствие армянских военнослужащих на учениях немного удивило представителей оборонного ведомства Грузии. В Минобороны Армении пока не дают никаких комментариев.

Учения предполагают две фазы — штабную и полевую.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года в рамках Существенного пакета сотрудничества Грузия-НАТО, принятого сторонами в 2014 году на саммите в Уэльсе.

Напомним, в последние месяцы наметилась резкая активизация военно-политического сотрудничества Армении с НАТО. Участие армянских военнослужащих на различных военных учениях Североатлантического блока вызвало нескрываемое раздражение в Кремле, на что неоднократно указывал haqqin.az в своей аналитике и обзорах. Российские власти с раздражением взирали на активное участие Вооруженных Сил Армении на всех последних учениях североатлантического блока. Москва открытым образом стала намекать на двурушничество и непоследовательность правительства Саргсяна во внешней политике, особенно в свете вовлечения Вооруженных сил Армении в крупные военно-штабные учения в Грузии, в ходе которых танки НАТО вплотную приблизились к линии соприкосновения российских и грузинских войск. Сразу же после активизации сотрудничества Минобороны Армении с НАТО, состоялась незапланированная встреча с глазу на глаз президента России Владимира Путина с С.Саргсяном. Армении напомнили об обязательствах перед военно-политическим союзом ОДКБ.

И сегодня логическое завершение непоследовательного политического дрейфа – Армения снова повернулась спиной к НАТО… Надолго ли?