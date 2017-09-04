Глава МИД Австрии: «Переговоры с Анкарой надо прервать»

Глава австрийского МИД и председатель ОБСЕ Себастьян Курц полагает, что в связи с недавними «политическими арестами» в Турции переговоры о ее вступлении в Евросоюз необходимо прервать. Об этом Курц написал в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.
«Недавние аресты в Турции вновь показывают: пора прервать переговоры о ее вступлении в ЕС», - говорится в сообщении.
Министр также заметил, что ситуация в Турции на протяжении долгого времени не соотносится с Копенгагенскими критериями, которые страна-кандидат обязуется выполнять для присоединения к ЕС, а сама страна отдаляется от ценностей Евросоюза.
Jüngste Inhaftierungen in #Türkei zeigen erneut: #EU-Beitrittsverhandlungen müssen abgebrochen werden. 1/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 сентября 2017 г.
#Türkei erfüllt schon lange nicht mehr Kopenhagener Kriterien & entfernt sich immer mehr von #EU & unseren Werten. 2/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 сентября 2017 г.