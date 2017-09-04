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Глава МИД Австрии: «Переговоры с Анкарой надо прервать»

 

Глава австрийского МИД и председатель ОБСЕ Себастьян Курц полагает, что в связи с недавними «политическими арестами» в Турции переговоры о ее вступлении в Евросоюз необходимо прервать. Об этом Курц написал в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

«Недавние аресты в Турции вновь показывают: пора прервать переговоры о ее вступлении в ЕС», - говорится в сообщении.

Министр также заметил, что ситуация в Турции на протяжении долгого времени не соотносится с Копенгагенскими критериями, которые страна-кандидат обязуется выполнять для присоединения к ЕС, а сама страна отдаляется от ценностей Евросоюза.

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Глава МИД Австрии: «Переговоры с Анкарой надо прервать»
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