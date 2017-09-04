Южная Корея провела учения c баллистическими ракетами

ВС Южной Кореи провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание Северной Кореи, сообщает «Ренхап».
Утром 3 сентября Северная Корея успешно провела испытания водородной бомбы. По утверждению северокорейских властей, устройство может быть установлена в новую МБР.
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность нанесения удара по КНДР на фоне очередного ядерного испытания Пхеньяна. А глава Пентагона Джеймс Мэттис добавил, что США готовы дать ответ на все возможные угрозы со стороны КНДР как в свой адрес, так и в отношении американских союзников.