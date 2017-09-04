В Китае открылся саммит лидеров стран БРИКС

В южнокитайском прибрежном городе Сямэнь открылся саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика), передает Интерфакс.



Приветствовал лидеров Бразилии, России, Индии и ЮАР председатель КНР Си Цзиньпин, после чего состоялась традиционная церемония фотографирования.

Затем участники саммита приступили к работе. Сначала главы государств побеседуют в узком составе, после чего к ним присоединятся члены делегаций.

По завершении рабочих заседаний лидеры посетят церемонию открытия выставки Фестиваля культур стран БРИКС, а затем встретятся с членами Делового совета объединения.

Вечером в честь приехавших на саммит гостей пройдёт торжественный приём от имени Си Цзиньпина.