В Ереване ожидаемое в ноябре подписание соглашения между Арменией и Европейским союзом ждут как манну небесную. При этом не подозревая, что это подписание совершенно не означает, что договор сразу вступит в силу. Более того, и самого соглашения может не быть. Его могут отменить и под нажимом России, да и сам Брюссель весьма внимательно прислушивается к мнению Москвы по этому щепетильному вопросу.

И вряд ли случайно, что Армения отказалась участвовать в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2017 в Грузии. А ведь за последние недели армянских военных Ереван смело отправлял на все мероприятия, организованные Североатлантическим Альянсом. И в той же Грузии, и в Германии.

Между тем Армения заблаговременно заявила, что будет участвовать в учениях НАТО Agile Spirit 2017. И неожиданный отказ, как ранее отмечал haqqin.az, в минобороны Армении никак не комментируют.

Судя по всему, Москва начала давление на Ереван, который опрометчиво решил показать, что может пойти на запад. Сотрудничество с НАТО как началось, так и закончилось. И что примечательно - сразу после вызова Сержа Саргсяна на ковер в Кремль.

У России действительно есть рычаги давления на Ереван, о чем неоднократно говорили и российские эксперты в беседе с haqqin.az. И один из этих рычагов – Карабах. И не случайно Серж Саргсян после встречи со своим руководством в России заявил, что, мол, о Карабахе не говорили, хотя этот пункт находился в повестке переговоров. Судя по всему, армянскому президенту четко дали понять, как повернется ситуация вокруг карабахского урегулирования в случае продолжения шантажа под условным названием «А мы пойдем на Запад».

После того, как Армения неожиданно отказалась от НАТО, мало кто сомневается, что и ее движение в Евросоюз может быть так же легко заблокировано Москвой, как это уже случилось в 2013 году. Более того, как оказалось, сами переговоры с ЕС – это большая профанация. И даже если Ереван подпишет в ноябре соглашение с Евросоюзом – это не приведет к вступлению соглашения в силу. Во всяком случае - в течении ближайших лет.

В беседе с haqqin.az один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным, заявил, что переговоры между Европейским Союзом и другими странами ведутся через EEAS – Европейскую службу внешнеполитической деятельности и на базе четкого мандата стран ЕС. «И EEAS вместе с Еврокомиссией готовят свой отчет после окончания переговоров. Но подписание возможно только, если все страны ЕС согласны с результатом», - заявил источник.

По его словам, иногда страны Евросоюза хотят проверить какие-то статьи насчет миграции или прав человека: «В принципе это редкость, когда Брюссель тормозит подпись. Обычно бывает так, что нет необходимого консенсуса между членами ЕС. Кстати, потом надо еще ратифицировать документ, что занимает еще три года».

- То есть подписание соглашения между ЕС и Арменией - это пока ничего не значит? И нужно еще как минимум три года, чтобы соглашение заработало?

- Если договор - смежной компетенции, то да. Да они почти все такие… А так, как и в случае с Украиной, начнется, наверное, временное выполнение договора в ожидании полной ратификации.

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В итоге Украина через три года смогла пройти все эти этапы, причем ценой потери Крыма, гражданской войны и фактической оккупации части Донбасса. А чем рискнет Армения? Если, конечно, рискнет.