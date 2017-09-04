Пекин против экономической блокады Пхеньяна

Правительство Китая не заинтересовано в экономической блокаде КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

По мнению издания, если Китай полностью прекратит поставки нефти или даже закроет границу с КНДР, это не может гарантировать того, что Пхеньян прекратит проведение ядерных испытаний и ракетных пусков. После этого, скорее всего, между странами начнется конфронтация, говорится в статье.

В этом случае масштабы конфликта между КНР и КНДР выйдут за пределы нынешнего противостояния США - Северная Корея. Затем Вашингтон и Сеул могут переложить ответственность за вопрос КНДР на Китай, что не удовлетворяет национальным интересам Пекина, отмечает издание.