В России набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр

В Екатеринбурге автомобиль протаранил здание кинотеатра «Космос» и загорелся, заявили в пресс-службе губернатора Свердловской области. Об этом сообщает Интерфакс.



Как рассказали агентству в администрации области, автомобиль протаранил здание «Космоса» около 6:00. В здание врезался УАЗ, нагруженный газовыми баллонами. По словам очевидцев, на месте происшествия они увидели двух убегающих людей. Водителя автомобиля на месте инцидента не нашли.

Как сообщает портал 66.ru, по неустановленной информации, после того как автомобиль въехал в кинотеатр, из него вышел водитель и бросил в здание «коктейль Молотова». Внутри УАЗа оперативники нашли полупустые бочки с бензином и три газовых баллона.

Как говорится в сообщении регионального управления МЧС, пожарные ликвидировали возгорание за 30 минут. Площадь пожара составила 30 кв.м. Со второго этажа здания спасатели эвакуировали пять человек.

