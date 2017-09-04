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Коалиция освободила старую часть Ракки

 

Подразделения вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) завершили освобождение старого города Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявил специальный представитель президента США в международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, передает ТАСС.

"СДС за последние 48 часов завершили освобождение старого города Ракки (бывшей долгое время оплотом ИГ) и эвакуировали тысячи гражданских лиц", - написал Макгерк в воскресенье на своей странице в Twitter.

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Коалиция освободила старую часть Ракки
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