В Габале продолжают гореть леса

Министерством по чрезвычайным ситуациям предпринимаются оперативные меры по тушению пожара в Габалинском районе.

Как сообщает пресс-служба МЧС, работы осуществляются в лесной зоне вблизи сел Солгуджа, Абрых и Дандых. Здесь в основном горит сухая трава, кусты малины и ежевики и, местами, сухостой.

В операциях по тушению пожара принимают участие 520 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Авиаотряда и Северо-западного регионального центра МЧС, 36 единиц техники и 1 вертолет. Наряду с тем действуют здесь также 50 сотрудников Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, 19 единиц техники различного назначения Исполнительной власти Габалинского района, а также группы добровольцев из числа жителей близлежащих населенных пунктов.

С целью оперативного и эффективного управления спасательным контингентом создан оперативный штаб, которым руководит заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев. Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова регулярно информируют о ходе работ.