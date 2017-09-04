Кадыров выступит против России, если она не поддержит мусульман в Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал геноцид мусульман в Мьянме, из-за которого накануне сотни человек вышли к посольству этой страны в Москве, и пригрозил выступить против России, если власти страны поддержат «шайтанов». Кадыров провел прямую трансляцию в своем инстаграме, однако не сохранил ее, сообщает "Дождь".

Кадыров обвинил российские СМИ в бездействии. «Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек — все молчат», — заявил Кадыров.

Он также рассказал, что ему много пишут о необходимости «ввести войска» в Мьянму. Кадыров подчеркнул, что это невозможно, так как он единолично не может принять такое решение. Однако он заявил, что если Россия поддержит «шайтанов», которые «совершают преступления» в Мьянме, то выступит против позиции России.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с понимаем относиться к тому, что происходит и как себя ведут государственные деятели и политики», — заявил Кадыров.