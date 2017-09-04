Армия Сирии вплотную приблизилась к Дейр-эз-Зору

Сирийская армия в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) почти вплотную приблизилась к городу Дейр-эз-Зор на востоке страны. Армия и союзные ей формирования находятся уже менее чем в 10 километрах от этого города. С боевиками ИГ идут ожесточенные сражения, сообщает в понедельник Дойче велле со ссылкой на оппозиционную группировку "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR).

Согласно информации, армия Сирии и ее союзники наступают сразу с трех направлений на Дейр-эз-Зор, который является одним из главных опорных пунктов джихадистов. В этом городе в двух районах заблокированы и подразделения сирийских вооруженных сил.