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Глава СБУ обратился к ФСБ России: «Остановите теракты в Украине»

 

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ России Александру Бортникову как «офицер к офицеру», призвав его «остановиться» и обвинив российские спецслужбы в организации терактов в Украине. Как передает "Дождь", об этом Грицак сказал в эфире телеканала «Прямой». 

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти», — заявил Грицак.

Он отметил, что сотрудники российских спецслужб причастны к организации терактов в Одессе, Харькове и Херсоне.

Глава СБУ добавил, что спецслужбы «были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины».

«Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? В ваших силах всё это остановить. Остановитесь!» — призвал Грицак.

Он также заявил, что ФСБ готова дестабилизировать обстановку в России и обвинить в этом Киев. По мнению Грицака, это даст Бортникову право на вторжение на территорию Украины.

Отметим, что в марте 2016 года Грицак заявил, что во взрывах в международном аэропорту и ряде станций городского метро Брюсселя может обнаружиться российский след. В Москве ответили резкой критикой на слова руководителя украинской спецслужбы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала его "нелюдем", премьер-министр Дмитрий Медведев — "придурком", а руководитель администрации главы государства Сергей Иванов — "дегенератом".

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