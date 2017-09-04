Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в школе №74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в школе №74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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