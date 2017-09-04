20-летний спортсмен умер после удара в грудь

Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины по регби между командами "Берасатеги" и "Мори" закончился трагедией. 20-летний игрок "Берасатеги" Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа в 500 метрах от больницы, куда его везли, сообщает Лайф.

Юному регбисту стало плохо после примененного против него силового приёма, когда он получил сильный удар коленом в грудь, передаёт издание Clarin. Гонсало отвели в медпункт, где у него начались судороги, а ещё через несколько минут спортсмен начал терять сознание и задыхаться.

Из-за долгого ожидания скорой помощи 20-летнего спортсмена отправили в больницу на машине тренера. По дороге его состояние ухудшилось. Уже в приёмном отделении больницы у Гонсало Кастро констатировали смерть.