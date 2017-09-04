Погода в Баку не изменится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21 - 24°, днем - 29 - 34°. В Баку ночью будет 22 - 24°, днем - 32 - 34° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65 - 70%, днем - 50 - 60%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 23 - 24°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 24 - 25°, в Тюркянах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 25 - 26° тепла.