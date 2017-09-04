Подписаться на уведомления
 

Жириновский призвал сменить Лаврова

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки, и поэтому предлагает заменить главу российского МИД, сообщает РИА Новости.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", — заявил Жириновский журналистам.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал с различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало общественный резонанс, но не получало в дальнейшем реализации.

4909 просмотров


Старости
Полупустые прилавки в России
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Наша погода
Сегодня 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°
7 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Зачем столько рожать? (нам нужно качество, а не количество) размышления публициста
Митинг в Грозном в защиту мусульман Мьянмы Более 1 млн человек
Каха Каладзе: «Пожары в Грузии — результат диверсии»
Генпрокуратура Украины об аресте в Европе золота Януковича
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку пишет автор haqqin.az, политическая реабилитация
ДТП в Самухе: погибла 20-летняя девушка
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка
Лесные пожары в Габале взяты под контроль Фото
Мир в шаге от ядерной катастрофы наш комментарий
Жириновский призвал сменить Лаврова
КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
Погода в Баку не изменится
В Мадриде автомобиль протаранил магазин
20-летний спортсмен умер после удара в грудь
Ильхам Алиев ознакомился с условиями в школе Фото
Глава СБУ обратился к ФСБ России: «Остановите теракты в Украине»
Армия Сирии вплотную приблизилась к Дейр-эз-Зору
Кадыров выступит против России, если она не поддержит мусульман в Мьянме
В Габале продолжают гореть леса
Коалиция освободила старую часть Ракки
В России набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
Премьер Тайваня подал в отставку
Пекин против экономической блокады Пхеньяна
Под нажимом Москвы Саргсян может отказаться и от Евросоюза речь о потере Карабаха
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться