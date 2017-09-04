Пожар на территории лесничества «Хачмаз» Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов (ПОВЛ) благодаря усилиям сотрудников МЭПР и МЧС полностью потушен, сообщили haqqin.az в МЭПР.
Пожар в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых лесничества Бум Габалинского предприятия по охране и восстановлению леса взят под контроль.
В тушении пожара принимают участие 350 сотрудников Минэкологии. Находящиеся на месте бедствия силы МЭПР и МЧС, используя спецтехнику, осуществляют дальнейшие противопожарные мероприятия.
В настоящее время предпринимаются действия по недопущению распространения огня за пределы сел Абрых и Солгуджа.