Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Радостное известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM