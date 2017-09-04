ДТП в Самухе: погибла 20-летняя девушка

На дороге Самух - Ахмедбейли автомобиль марки "ВАЗ-2107" упал в канал, в результате чего жительница Гёйгельского района 20-летняя Тюркан Искендерова получила тяжелые травмы. Об этом сообщает ARB 24.

Искендерова была госпитализирована в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Однако состояние ее ухудшилось, и она скончалась при транспортировке ее в Центральную городскую клинику.

Пострадавшие в ДТП Мушвиг Нагиев, Заур Мехдиев, Эльданиз Мусаев были также доставлены в местную больницу скорой помощи.