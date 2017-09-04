Споры вокруг имени Мирджафара Багирова не стихают более полувека. Долгие годы после расстрела бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана любое упоминание о нем в прессе и на официальных мероприятиях было под запретом, а все материалы о его деятельности отправлены в архив под грифом «совершенно секретно».

Кроме коротких строк обнародованного в прессе решения суда - «приговаривается к высшей мере за участие в изменнической группе и совершение террористических расправ над советскими гражданами», - общественности мало что известно о его деяниях. А с годами, когда ушли те, кто с ним работал и кто его знал, все, что было связано с Мирджафаром Багировым, его заслугами или, напротив, прегрешениями перед родиной и азербайджанским народом, было практически стерто из памяти нации. Между тем он был, безусловно, неординарной личностью, оставившей неизгладимый след в истории Азербайджана.

После развала СССР на многих персонажей азербайджанской истории советского периода появилась возможность взглянуть в более объективном ключе. Постепенно и объявленный тираном бывший глава Азербайджанской Республики стал представать в глазах общественности в ином свете – если и не однозначном, то в более реалистичном.

Немногие сегодня знают, что именно благодаря Мирджафару Багирову в страшные 30-е годы прошлого столетия в Азербайджане было репрессировано меньше людей, чем в других республиках, и что он, насколько это было возможно, старался защитить интеллигенцию и спасти невинных.

После того как стало известно, что обнаружены и погребены останки Мирджафара Багирова, возник новый всплеск интереса к его жизни и деятельности, и мне захотелось внести свою скромную лепту в дело реабилитации нашего знаменитого соотечественника как человека и как исторического персонажа.

Казалось бы, где первое лицо республики и где простой деревенский парнишка, однако, если бы не личное участие Мирджафара Багирова в судьбе моего дедушки, в ненастные 40-е годы жизнь его - тогда мальчишки - вполне могла бы оборваться, едва начавшись.

В тяжелые 40-е годы в одном из сел Нахичеванской АССР жил 15-летний юноша по имени Исмаил. До поры до времени он ничем особенным не выделялся, пока не угораздило его, совсем как в великой шекспировской трагедии о двух несчастных влюбленных, потерять голову от дочери главы сельсовета. Ну а новоявленный Капулетти, как водится, не желал видеть в зятьях юношу из чем-то ему не угодившей да к тому же еще и бедной семьи.

Решив избавиться от претендента на руку дочери, сельский начальник обвинил его в краже цыплят. Времена были суровые, и парня решением суда упекли за решетку, причем, невзирая на то, что осужденному не было 18-ти, в колонию для взрослых.

Тяготы тюремного существования очень скоро сказались на организме малолетнего заключенного – отказали почки. Исмаил написал об этом матери. Незадолго до того потерявшая мужа, женщина, отчаявшись добиться справедливости от районных властей, в страхе за сына отправилась в Баку к самому Багирову.

Ей удалось попасть на прием к первому секретарю ЦК, а по сути – главе республики. Багиров выслушал безутешную мать очень внимательно и обещал разобраться. Женщине не с кем было оставить младшего сына, и она взяла его с собой на встречу с грозным правителем. Увидев маленького мальчика, который пришел хлопотать за своего старшего брата, Мирджафар Багиров растрогался и дал ему 10 рублей.

Не прошло и недели, как Исмаила перевели в колонию для несовершеннолетних, где условия содержания заключенных были помягче. А через два года, благодаря Багирову, Исмаила амнистировали, и он оказался дома.

Стоит ли говорить о благодарности, какую испытывала семья Исмаила к Багирову. Денно и нощно все молились о его здравии и из поколения в поколение передавали историю о том, как глава республики спас несправедливо осужденного парня, откликнувшись на мольбы простой сельчанки, которой помощи было ждать больше неоткуда...