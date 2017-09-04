Генпрокуратура Украины об аресте в Европе золота Януковича

Несколько недель назад в одной из стран Европы была арестована крупная партия золота из числа активов, вывезенных бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. Об этом сообщает Интерфакс.

"Буквально несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте большой партии золота, речь идет о более чем полутонне", - сказал Енин в интервью изданию Insider.

По словам замгенпрокурора Украины, общая сумма убытков, понесенных государством при режиме Януковича, составляет около $40 млрд. Из них $1,5 млрд, арестованные в Украине, уже возвращены в казначейство.

"На сегодняшний день в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов. Тем не менее рановато говорить, что нами потеряны все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича", - отметил Енин.