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Каха Каладзе: «Пожары в Грузии — результат диверсии»

 

«То, что произошло этим летом, не было ни в один год, если не считать сожженные леса во время войны, поэтому возникают подозрения, что, возможно, это результат диверсионных действий», - заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).

По его словам, остальное установят соответствующие службы.

На вопрос, можно ли было избежать этих тяжелых последствий, Каха Каладзе ответил, что не уверен, что превенция всего этого была возможна.

«Мы не являемся страной-исключением, в которой происходят пожары. Если окинуть взглядом мир, стихийные явления происходят часто. Вспомним трагедию в Португалии, когда сильный пожар в лесу привел к жертвам. Однако подтверждаю, что в этом направлении нам немало нужно работать. Создавшее положение многое выявило, в частности, то, что на закупке техники и соответствующего оснащения мы не должны экономить», - отметил Каладзе.

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