В последнее время на постсоветском пространстве все чаще говорят о новой, лишь недавно возникшей проблеме – снижении рождаемости. Явление это повсеместное, и естественно, оно касается и наших южнокавказских стран.

Согласно исследованию, опубликованному на haqqin.az, азербайджанки стали рожать все меньше и меньше, а в Грузии, Армении, России и Украине это наблюдается уже десятилетия…

Эксперты безуспешно пытаются привлечь внимание к этой проблеме, найти причины, по которым люди вдруг вот так, вроде бы, ни с того ни с сего разлюбили детей. Дискуссии по этому поводу как правило заходят в тупик, а все предлагаемые средства выхода из сложившейся ситуации оказываются неэффективными.

А может, два малыша – это оптимально

Принято считать, что причиной снижения рождаемости является неблагополучное социальное положение, экономические проблемы, неуверенность в будущем. Стало быть, решение в том, чтоб все это исправить – пусть наши страны встанут на ноги, люди разбогатеют, и тогда они снова, с готовностью будут рожать по пять детей.

Однако никакие предложенные меры не работают - всякого рода материнские капиталы, денежные надбавки, практикуемые в России, не говоря уже о более благополучных странах оказываются бессильными перед безусловной реальностью – люди не хотят иметь много детей.

Перечисленные причины демографического кризиса, на первый взгляд звучат вполне логично, если б не одно «но» - аналогичная ситуация обстоит в странах, развитых дальше некуда – зарплаты хватит на десятерых, льготы, привилегии, полная и непреложная уверенность в завтрашнем дне, казалось бы, рожать да рожать, но вот беда – все равно не хотят иметь больше 2 детей.

Итак, налицо демографический кризис. Отсюда два вопроса, на которые нет ответа. А может взять, да и посмотреть на этот вопрос с другой стороны? Сегодня население планеты уже перевалило за 7.5 млрд. человека, ресурсов Земли уже давно не хватает на то, чтоб содержать эту, мягко говоря, людскую ораву, и если б не новые технологии в сельском хозяйстве, половина человечества давно бы вымерла.

Все мы ругаемся по поводу биотехнологии, генетически модифицированных продуктов, добавок, эмульгаторов, и прочей химии. Однако неплохо бы попомнить, сколько народу по всему миру спасла эта самая химия - производящая массу дешевых продуктов питания. А может, не стоит смотреть на снижение рождаемости как на угрозу всему человечеству, и попытаться увидеть в ней рациональное зерно?

Согласитесь, что снижение рождаемости - один из признаков развития и цивилизованности. Средняя постсоветская семья сегодня имеет 2 детей, и это - оптимальный уровень, который обеспечивает воспроизведение нации, не допуская ни обвального снижения численности, ни фатального роста. Что в том плохого?

Кто сказал, что чем больше детей, тем лучше?

В 2006-2007 годах в эфире грузинской телекомпании «Имеди», принадлежащей ныне покойному олигарху Бадри Патаркацишвили, раз в неделю шла аналитическая программа. Заканчивалась она как правило информацией о том, что «фонд Бадри Патаркацвишвили оказал помощь очередной необеспеченной семье...»

Сердобольным зрителям показывали ужасные картины беспросветной нищеты, на фоне которой ящик печенья, пара бутылок «Кока-Колы» и стиральная машина казались недостижимой роскошью. И каждый раз, без исключения, речь шла о многодетных семьях. Эти семьи не жили в Бангладеш, и убожество их быта контрастировало даже с положением соседей, живших в обычной постсоветской бедности. У них были ровно те же условия и те же возможности, что и у всех жителей деревенской Грузии, но отцу-кормильцу приходилось содержать шестерых детей.

Заработанных им денег с трудом бы хватило на двух, максимум - трех детей, но на шестерых – никак. Спрашивается, кому это надо? Зачем порождать на свет шестерых детей, если априори не сможешь дать им минимальное образование, сытно кормить, покупать им необходимое для учебы, одежду и элементарную обновку по праздникам?

Почему, и откуда пошло мнение, что чем больше - тем лучше? Какое отношение имеет количество населения к успеху и уровню развития страны?

Население Нигерии – превышает 120 млн. человек, Дании – около 5 млн. Значит ли это, что нигерийцы счастливее датчан? Сегодня мы живем в 21-м веке, когда численность населения утрачивает то значение, которое когда-то ей придавалось. Некоторая польза от количества жителей может быть только в условиях войны. В таком случае возникает вопрос: с кем намерены воевать полуголодные постсоветские государства? К тому же страна с населением в 15 млн. человек, с точки зрения войны мало чем отличается от страны с населением в 9 млн. Ну, если вам повезло и вас 200 млн., тогда еще куда не шло, а так...

Мы все как-то забыли, что ХХI век является эпохой не количества, а качества. Со всех точек зрения лучше, чтоб в каждой семье в наших странах было двое детей. Но эти двое были умными, здоровыми, образованными, рациональными, и в конечном итоге более успешными.

Количество не решает ничего. Один умник с лэптопом на коленях может принести стране пользу в десятки раз больше, чем тысяча крестьян с мотыгами в руках. То, что наши страны не могут как следует встать на ноги – не есть следствие недостаточного количества. Причины этого – низкая социальная ответственность, плохое образование, недостаточная квалификация кадров, в общем, не сочтите за социал-дарвинизм. Словом, дело не в количестве, а качестве…

Как избежать демографического кризиса

Кстати, так было даже 200-300 лет назад, когда 30-миллионная Англия подгребла под себя целые континенты с населением далеко за миллиард. Что, англичане добились этого количеством, нарожав по 10 детей на женщину? Нет, англичане добились этого качеством - мозгами, упорством, организованностью...

Однако на самом деле не все так просто и прямолинейно: когда человек один раз упадет с лестницы, можно его пожалеть и списать все на злокозненность лестницы. Второй раз - посетовать на судьбу. В третий раз – стоит подумать: а может дело не только в лестнице?

На минутку себе представьте ту же Африку, с теми же ресурсами, с тем же климатом, с теми же возможностями, но с семьями, в которых 2, максимум 3 детей... Жизнь на черном континенте в таком случае наверняка была бы хотя бы менее беспросветной. Не пора ли пересматривать подход, согласно которому средний уровень рождаемости – это плохо, а высокий хорошо...

И пора усвоить - главное - образование, образование, и еще раз образование. Пусть будет миллион, но умных, развитых, и дееспособных, чем 10 млн. обозленных на жизнь, и обделенных всем на свете неудачников. Боитесь что ваши страны захлестнут мигранты?

Не проблема, вводите ограничения и живите себе спокойно – как например Польша и Чехия, которые не впускают мигрантов, не рожают по 8 детей, но при этом ни о каком демографическом кризисе не беспокоятся. Разумеется, нельзя допускать депопуляции населения, это было бы второй крайностью – опустевшая страна – ничем не лучше страны, где шагу ступить негде.

Достаточно нормального воспроизведения численности, чтоб страна оставалась на плаву, и чувствовала себя уверенно. Если в наших странах вырастет продвинутое и умное поколение, которое сможет построить развитые государства, то это решит самую главную, и действительно серьезную проблему, которую, в отличие от рождаемости можно и нужно решать - миграцию, которая бьет по численности населения в разы быстрее и эффективнее, чем самое радикальное снижение рождаемости. Не надо заставлять людей много рожать. Достаточно лишь создать условия, при которых родившиеся не захотят уезжать за границу, а те кто уже уехал – вернутся назад. Тогда и не будет никакого демографического кризиса...