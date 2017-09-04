Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства автомобильной дороги Джалилабад - Ярдымлы из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента ОАО "Азеравтойол" выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.