Госпогранслужба готова пропустить Саакашвили в Украину

Власти Украины могут пропустить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну. Такое мнение высказали в Государственной пограничной службе, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на адвоката из окружения Саакашвили.

«В частной беседе глава погранслужбы признал: наша ситуация — прецедент, раньше забирали лишь паспорт у тех, кто имеет другое гражданство. И в этом случае Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы изготовить новые документы», — передает ресурс слова своего источника.

Вместе с тем издание приводит мнение другого адвоката, Ростислава Кравца, который утверждает, что политик может пересечь границу только при наличии у него специального разрешения от миграционных властей Украины либо в качестве беженца.