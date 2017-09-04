Турция требует от Запада вернуть украденные памятники

Турция на протяжении многих лет при помощи дипломатических и правовых средств старается вернуть украденные у нее артефакты. Страна занимает лидирующее место в списке государств, которые утратили античные сокровища из-за деятельности воров и контрабандистов, сообщает ТАСС.

В ближайшее время Турция намерена вернуть себе порядка тысячи памятников истории, которые были вывезены с ее территории начиная с времен Османской империи.

Уже на этой неделе ожидается, что в республику доставят саркофаг Геракла с изображением 12 подвигов мифологического героя. В 2010 году он был обнаружен во время инвентаризации в порту в Швейцарии. В сентябре 2015 года Генпрокуратура Женевы приняла решение вернуть артефакт эпохи Римской империи в Турцию.

Кроме того, Турция пригрозила приостановить работу иностранных археологов на своей территории, если некоторые европейские страны откажутся вернуть незаконно вывезенные из страны предметы древности. Так, турецкое правительство требует у Лувра вернуть ей ряд артефактов, среди которых числятся керамические цветочные панно Османской эпохи. По утверждению Анкары, они украшали гробницы султанов Мурада III и Cелима II, которые находились в Соборе св. Софии в Стамбуле.

Француз Альбер Сорлин-Дориньи, получив разрешение на реставрацию библиотеки в соборе, украл артефакты и вывез их из страны. Во Франции он изготовил копии предметов искусства и передал их турецким властям. А оригиналы были впоследствии выставлены в Лувре и в Музее декоративного искусства в Севре.

Турция также ведет переговоры о возвращении ей предметов старины с Германией, Грецией, Ираном, Россией и США.