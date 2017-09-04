Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт квартир в Джалилабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Джалилабад, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Джалилабадского района будет выделено три миллиона манатов, в том числе 1,5 миллиона - на замену кровли 20 многоквартирных зданий и капитальный ремонт их фасадной части и 1,5 миллиона - на продолжение работ по благоустройству и созиданию.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.