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Узбекский лидер уволил главу МВД

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сменил главу республиканского МВД и назначил на этот пост экс-главу Хорезмской области Пулата Бобожонова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Узбекистана.

«Президент Республики Узбекистан 4 сентября в соответствии с постановлением ПФ-5183 назначает министром внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Раззаковича Бобожонова», — говорится в сообщении.

Бобожонов сменил на посту министра внутренних дел Узбекистана Абдусалома Азизова, который занимал эту должность с начала 2016 года.

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