Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сменил главу республиканского МВД и назначил на этот пост экс-главу Хорезмской области Пулата Бобожонова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Узбекистана.
«Президент Республики Узбекистан 4 сентября в соответствии с постановлением ПФ-5183 назначает министром внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Раззаковича Бобожонова», — говорится в сообщении.
Бобожонов сменил на посту министра внутренних дел Узбекистана Абдусалома Азизова, который занимал эту должность с начала 2016 года.
Узбекский лидер уволил главу МВД
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сменил главу республиканского МВД и назначил на этот пост экс-главу Хорезмской области Пулата Бобожонова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Узбекистана.