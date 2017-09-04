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Страны БРИКС хотят создать свою криптовалюту

 

Страны БРИКС обсуждают возможность создания криптовалюты БРИКС как альтернативы другим платежным инструментам, передает РИА Новости заявление, сделанное для журналистов главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Еще одна тема, которая обсуждалась на финансовом комитете, это - криптовалюты, вероятно, даже будет обсуждаться возможность создания криптовалюты БРИКС как альтернативы другим платежным инструментам, и это то, что обсуждается в рамках Делового совета БРИКС", — сказал Дмитриев.

Он отметил, что сейчас  взаиморасчеты между странами БРИКС делаются главным образом в национальных валютах. "Но криптовалюты тоже начинают обсуждаться как один из возможных механизмов расчётов. Для определенных расчетов это может быть вполне востребовано и будет хорошей альтернативой доллару и другим расчетным сегментам", — добавил он.

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