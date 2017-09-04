Илон Маск предрек начало Третьей мировой войны

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте, сообщает Газета.ру.
Путин заявил, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, станет «властелином мира».
«Китай, Россия, скоро все страны станут сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне скорее всего станет причиной Третьей мировой войны», — написал он в своем твиттере.
China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.— Elon Musk (@elonmusk) 4 сентября 2017 г.