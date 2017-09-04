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Иран требует у Азербайджана не открывать посольство в Израиле

Автор: Отдел информации 

Представитель Верховного лидера Ирана в провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Али Аль-Хашем призвал Азербайджан не открывать посольство в Израиле, сообщает haqqin.az со ссылкой на Farsnews.

В ходе встречи с представителями СМИ исламских стран, состоявшейся в Тебризе, Аль-Хашем заявил, что некоторые страны пытаются отдалить друг от друга Иран и Азербайджан. «Поэтому мы призываем Азербайджанскую Республику остерегаться заговоров врагов», - заявил представитель иранского духовенства.

Он добавил, что СМИ могут сблизить правительства двух стран с народами обоих государств и будут эффективными в укреплении и развитии общей культуры.

«Израиль – это красная линия для мусульман, и мы призываем Азербайджан не осуществлять никаких действий по установлению отношений с Израилем, - сказал Аль-Хашем. – Говорят, что Азербайджан хочет открыть посольство в Израиле, но он не должен этого делать».

Он также отметил, что политические и социальные отношения между Ираном и Азербайджаном основаны на доверии, но «политика врагов вызывает беспокойство».

Это далеко не первый случай, когда представители Верховного лидера Ирана, или так называемого вали-е факих, открыто призывают Азербайджан отказаться от отношений с Израилем. В декабре прошлого года, когда в Баку с официальным визитом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, представитель духовенства в провинции Западный Азербайджан Сейид Мехди Горейши назвал этот визит в соседнюю страну неприемлемым, а занимающий ту же должность в провинции Ардебиль Сейид Хасан Амели заявил о соседстве Азербайджана с Ираном как единственной причине интереса к нему Израиля.

Предшественник же Мохаммад Али Аль-Хашема Моджтахед Шабестари и вовсе потребовал от Баку накануне прилета Нетаньяху отменить его визит.

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