Германия депортировала в Россию опасного исламиста

Из Германии в Россию выслан 18-летний потенциально опасный исламист из Бремена Измулла А. В понедельник Измулла А. был отправлен в Москву из аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщил сенатор Бремена по внутренним делам Ульрих Мойрер, передает Дойче велле.

Вопрос о правомерности высылки российского гражданина, выросшего в ФРГ, в числе прочих органов юстиции ранее рассматривали Федеральный административный суд, Федеральный конституционный суд, а также Европейский суд по правам человека.

Сенатор Мойрер особо отметил, что суды не оставили никаких сомнений в правомерности квалификации Измуллы А. как потенциально опасного исламиста, несмотря на юный возраст. Суд в Карлсруэ в июле пришел к выводу о наличии "серьезного риска" того, что А. может совершить теракт либо принять участие в теракте в Германии. Суд также счел доказанным, что Измулла А, тесно связан с джихадистской группировкой "Исламское государство".