В Турции врачей обвинили в саботаже

Прокуратура Турции обвинила врачей, арестованных после попытки переворота в 2016 году, в саботаже. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на обвинительное заключение.

Среди арестованных – более 100 сотрудников военного госпиталя Гюльхане, одного из крупнейших в Анкаре. Им приписывают связи с организацией Фетхуллаха Гюлена.

Прокуратура утверждает, что военные врачи пытались вывести из строя лояльных властям пилотов военно-воздушных сил Турции, выставляя им ложные диагнозы и прописывая ненужные лекарства. Надзорное ведомство ссылается на показания некоторых летчиков, один из которых заявил, что ему прописали курс препаратов от повышенного давления, хотя он в этом совсем не нуждался.

По словам других офицеров, из-за диагнозов, которые выставлял им госпиталь, их отстраняли от полетов, а некоторым даже пришлось покинуть армию (один из пилотов заявил, что подобные случаи якобы исчисляются сотнями).