Умерла российская актриса и модель

Российская модель и актриса Стелла Барановская скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщила в соцсетях ее подруга, известная журналистка и телеведущая Катя Гордон, передает "Лайф".

Стелла с декабря 2015 года боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее. У девушки остался маленький сын.

Широкую известность в интернете молодая актриса приобрела именно в связи со своей болезнью. Сотни тысяч подписчиков наблюдали за тем, как она борется с онкологией, оправляется после химиотерапии и проходит реабилитацию в странах с благоприятным климатом.

Примерно в это же время в соцсетях объявились группы пользователей, призывающие развенчать миф о Стелле Барановской. Администраторы утверждали, что болезнь у девушки - мнимая, а все собранные якобы на лечение деньги она тратит на фешенебельные курорты, спа-салоны и красивую жизнь.