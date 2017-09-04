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Армения: «Альтернативы России нет»

Автор: Отдел информации 

Шум вокруг отсутствия армянских военнослужащих на официальной церемонии открытия многонациональных учений Agile Spirit 2017 в Грузии – неуместная буря в стакане воды. Об этом в эфире радио Sputnik Армения сказал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

«Армения неоднократно заявляла, что альтернативы ОДКБ нет. ВС Армении даже не подтверждали официально, что армянская сторона примет участие в миротворческих учениях НАТО в Грузии», — сказал Шармазанов.

Армения, по его словам, в основном участвует в тех учениях НАТО, где нет представителей Азербайджана и Турции.

 

«В плане безопасности Армения давно сделала свой выбор — это ОДКБ. И никогда — ни при первом, ни при втором, ни при теперешнем президенте республики и вплоть до 2022 года, пока Республиканская партия Армении находится у власти, вопрос вхождения в НАТО не стоял», — сказал он.

Вице-спикер подчеркнул, что для Еревана безопасность Армении и армянского народа — вопрос приоритетный, и в этой структуре безопасности ключевую роль играет ОДКБ.

Напомним, в последние месяцы наметилась резкая активизация военно-политического сотрудничества Армении с НАТО. Участие армянских военнослужащих в различных военных учениях Североатлантического блока вызвало нескрываемое раздражение в Кремле, на что неоднократно указывал haqqin.az в своей аналитике и обзорах.

Российские власти с раздражением взирали на активное участие вооруженных сил Армении во всех последних учениях Североатлантического блока. Москва открытым образом стала намекать на двурушничество и непоследовательность правительства Саргсяна во внешней политике, особенно в свете вовлечения вооруженных сил Армении в крупные военно-штабные учения в Грузии, в ходе которых танки НАТО вплотную приблизились к линии соприкосновения российских и грузинских войск.

Сразу же после активизации сотрудничества Минобороны Армении с НАТО состоялась незапланированная встреча с глазу на глаз президента России Владимира Путина с Сержем Саргсяном. Армении напомнили об обязательствах перед военно-политическим союзом ОДКБ.

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