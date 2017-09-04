Премьер Сербии: «Наша дорога ведет в Евросоюз»

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ее страна нацелена на интеграцию с Евросоюзом.

«Наша дорога ведет в Евросоюз, мы стратегически сфокусированы в сторону ЕС», — приводит слова премьера РИА Новости.

Брнабич добавила, что у Сербии «тесные связи» с Россией в таких сферах, как религия, культура и торговля.

Данное заявление политик сделала в ходе выступления на форуме в словенском городе Блед.

Ранее Брнабич прокомментировала материал Bloomberg, в котором она якобы заявила, что если Сербию поставят перед выбором — Россия или Евросоюз, то страна выберет ЕС.