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В Бельгии отель предлагает одиноким постояльцам золотую рыбку

 

Бельгийский отель Hotel Charleroi Airport предлагает одиноким постояльцам взять напрокат золотую рыбку. Об этом на своей странице в твиттере написала Мишель Кук.

 

На фото запечатлена золотая рыбка в аквариуме, а рядом — объявление: "Вы один в своем номере, и вам нужна компания? Возьмите напрокат рыбку. 3,5 евро за ночь".

Пост был опубликован два дня назад и уже набрал более 10 тысяч ретвитов. Так, несколько пользователей посчитали, что рыбку поместили в слишком маленькую емкость. Однако представители отеля отвергли претензии к ним, заявив, что хорошо заботятся о своей подопечной.

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