В Бельгии отель предлагает одиноким постояльцам золотую рыбку

Бельгийский отель Hotel Charleroi Airport предлагает одиноким постояльцам взять напрокат золотую рыбку. Об этом на своей странице в твиттере написала Мишель Кук.

My friend is staying in a hotel in Belgium. They've offered her the option of renting a fish for the night, in case she's lonely. #noshit pic.twitter.com/DG74iRSfhY — Michelle Cooke (@Mich_Cooke) 2 сентября 2017 г.

На фото запечатлена золотая рыбка в аквариуме, а рядом — объявление: "Вы один в своем номере, и вам нужна компания? Возьмите напрокат рыбку. 3,5 евро за ночь".

Пост был опубликован два дня назад и уже набрал более 10 тысяч ретвитов. Так, несколько пользователей посчитали, что рыбку поместили в слишком маленькую емкость. Однако представители отеля отвергли претензии к ним, заявив, что хорошо заботятся о своей подопечной.