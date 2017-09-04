В штабе, созданном на территории села Дандых в связи с лесными пожарами в Габалинском районе, состоялось оперативное совещание, сообщает пресс-служба МЧС.

В совещании участвовали министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, руководящие лица министерства, глава ИВ Габалинского района, представители соответствующих государственных и правоохранительных органов района.

На совещании с докладом выступил начальник штаба замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев. Он сообщил, что работа по тушению пожара ведется по трем направлениям – на лесных территориях сел Солгуджа, Абрых и Дандых. В результате принятых оперативных мер пожар взят под контроль. Для тушения пожара в лесном массиве горы рядом с селом Абрых до ее верхушки была проведена дорога длиной 9 километров, созданы условия для продвижения техники. Проведены все необходимые мероприятия, чтобы пожар не перешел на прилегающие села и населенные пункты. Пожарные машины беспрерывно дежурят на территории.

К тушению пожара привлечены 520 человек из личного состава Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, авиационного отряда и Северо-западного регионального центра, а также 36 единиц техники и пожарный вертолет.