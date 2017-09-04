крупнейшие за последние 19 лет

В течение ближайших десяти дней в северном округе Израиля будут проходить крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛ, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Маневры начнутся 5 сентября и продлятся по 14 сентября включительно. Командовать учениями будет командующий северным военным округом генерал-майор Тамир Хайман.

Кроме того, в ходе учений в различных районах страны будут развернуты системы противоракетной обороны "Железный купол". На базах ВВС прозвучат сирены.

В маневрах, проходящих под кодовым названием "Свет Дагана" ("Ор а-Даган"), вместе с регулярными частями будут участвовать резервисты. В общей сложности в учениях будут задействованы около 30 000 военнослужащих.

В ЦАХАЛ подчеркивают, что время и место проведения учений были определены заранее. Эти учения не связаны с оперативной обстановкой около северных границ страны.